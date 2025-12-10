Кунде сделал дубль за три минуты в матче с «Айнтрахтом». Защитник «Барсы» оба раза забил головой – с подач Рэшфорда и Ямаля с левого фланга
Жюль Кунде сделал дубль за три минуты в игре с «Айнтрахтом».
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде отличился дважды в течение трех минут в игре против «Айнтрахта» в общем этапе Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).
Оба раза француз забил головой после подачи с левого фланга – сначала от Маркуса Рэшфорда на 50-й минуте, потом от Ламина Ямаля на 53-й.
Что делать с Хаби Алонсо?16848 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости