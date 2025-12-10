Кунде сделал дубль за три минуты в матче с «Айнтрахтом». Защитник «Барсы» оба раза забил головой – с подач Рэшфорда и Ямаля с левого фланга

Жюль Кунде сделал дубль за три минуты в игре с «Айнтрахтом».

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде отличился дважды в течение трех минут в игре против «Айнтрахта » в общем этапе Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

Оба раза француз забил головой после подачи с левого фланга – сначала от Маркуса Рэшфорда на 50-й минуте, потом от Ламина Ямаля на 53-й.