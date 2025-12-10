  • Спортс
Кунде о дубле «Айнтрахту»: «Они реализовали свой единственный момент, «Барсе» следовало больше рисковать. Во 2-м тайме мы переключили передачу, но пришлось помучиться»

Жюль Кунде остался доволен победой над «Айнтрахтом».

«Барселона» одолела «Айнтрахт» (2:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Кунде сделал дубль на 50-й и 53-й минутах.

«Я доволен победой и голами, иногда они случаются, это приятно. Очень важно, чтобы мы оказались в топ-8. 

Они реализовали свой единственный момент, а нам, я думаю, следовало больше рисковать. В начале второго тайма нам нужно было переключиться еще на одну передачу вверх. Именно тогда нам удалось забить, но пришлось помучиться. Мы работали над игрой один в один.

Когда соперник играет в 5 защитников, нужно находить пространство и проникать внутрь. Рэшфорд знает, как выполнять такие подачи, я рассчитывал на него. А второй гол... Иногда нужно немного удачи», – отметил Кунде.

