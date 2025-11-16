Луис Суарес: «Всю карьеру я боролся с критикой, в «Аяксе» меня называли толстым, в «Ливерпуле» – недисциплинированным. Думаю, я могу быть примером бунтарства и стойкости»

Луис Суарес: всю карьеру я боролся с критикой.

Нападающий «Интер Майами » Луис Суарес заявил, что боролся с критикой на протяжении всей карьеры.

– Ваша карьера не была спокойной, но была успешной. Как вы думаете, что больше всего характеризует вас? Что привело вас туда, где вы находитесь сейчас?

– Бунтарство. Часто я думаю, что могу служить примером бунтарства, стойкости, упорной борьбы. С другой стороны, во многом я не являюсь примером. И я знаю это, понимаю и принимаю. Я всегда боролся с критикой, я дебютировал за «Насьональ» в 18 лет, и меня критиковали за упущенные моменты. Тогда я попытался перевернуть страницу критики.

Когда я уехал в Нидерланды, меня называли толстым, в «Аяксе » говорили то же самое. В «Ливерпуле » меня упрекали в недисциплинированности. Затем в «Барселоне», когда у меня были трудные периоды. На всех этапах своей карьеры я всегда боролся с одним и тем же.

– Возможно, это послужило двигателем...

– Может, я бы даже чувствовал себя комфортно, но это не то, чего бы мне хотелось. В конечном итоге критика закалила меня, им никогда не удавалось меня унизить, я не показывал, что мне плохо от того, что меня критикуют. Критика сильнее всего привлекает внимание, и они хотят видеть вас с опущенной головой. Я всегда старался показывать силу в этом отношении, – сказал Суарес.