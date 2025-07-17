«Интер Майами» арендует Де Поля у «Атлетико» с выкупом за 15 млн евро плюс бонусы
Родриго Де Поль близок к переходу в «Интер Майами».
Американский клуб находится в процессе завершения сделки по трансферу 31-летнего полузащитника.
Сообщается, что «Интер Майами» арендует хавбека, а сумма выкупа составит около 15 миллионов евро плюс бонусы.
«Атлетико» продлит контракт с футболистом на один год, чтобы облегчить переход. Это означает, что его контракт завершится летом 2027 года, а не следующим летом.
Родриго Де Поль выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 5 передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Givemesport
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