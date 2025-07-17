«Интер Майами» арендует Де Поля у «Атлетико» с выкупом за 15 млн евро плюс бонусы

Родриго Де Поль близок к переходу в «Интер Майами».

Американский клуб находится в процессе завершения сделки по трансферу 31-летнего полузащитника.

Сообщается, что «Интер Майами » арендует хавбека, а сумма выкупа составит около 15 миллионов евро плюс бонусы.

«Атлетико» продлит контракт с футболистом на один год, чтобы облегчить переход. Это означает, что его контракт завершится летом 2027 года, а не следующим летом.

Родриго Де Поль выступает за «Атлетико » с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге , забив 3 гола и сделав 5 передач.