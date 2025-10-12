Суарес после 4:0 с «Атлантой»: «Особенный вечер для 600-го гола в моей карьере 🤯»

Луис Суарес забил 600 голов в карьере.

В ночь на воскресенье «Интер Майами » разгромил «Атланту Юнайтед » (4:0). 38-летний нападающий отличился на 61-й минуте игры.

«Особенный вечер для очень важной победы и достижения отметки в 600 голов в моей карьере 🤯», – написал Суарес в соцсетях после матча.