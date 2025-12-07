Орлов о Соболеве: «Играет как умеет. Нет нужной школы, техника не та. «Зениту» нужен форвард зимой»

Орлов о Соболеве: играет как умеет, нет нужной школы, техника не та.

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Александра Соболева против «Акрона » (2:0).

«Игра Соболева? Старался, но мало пользы... Забил, но из офсайда.

Я не раз говорил, что уже не склонен его критиковать. Он играет так, как умеет. Дальше нет смысла продолжать (смеется). Нет нужной школы. Техника не та. В этой ситуации жаль Лусиано, который стал жертвой нынешней формулы лимита.

Вообще, «Зениту », конечно, нужно зимой покупать центрального нападающего. Необходимо усиление», – сказал Орлов.