  • Слишкович об отстранении Соболева от игры с «Балтикой» в «Спартаке»: «Мне пофиг на интересы одного игрока, я бы это решение принял и сейчас. Если увидимся, попьем кофе, поговорим, 100%»
Слишкович об отстранении Соболева от игры с «Балтикой» в «Спартаке»: «Мне пофиг на интересы одного игрока, я бы это решение принял и сейчас. Если увидимся, попьем кофе, поговорим, 100%»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о конфликте с Александром Соболевымв период работы в московском клубеиоб отстранении игрока перед финалом Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой» (0:1). 

«С Сашей у меня нет никаких проблем. Не было никаких проблем. Случился такой момент, и я принял решение, потому что у меня есть один интерес – команда и клуб.

У меня нет интереса одного игрока. Мне, простите за слово, пофиг на интересы одного игрока. Я бы это решение [принял] и сейчас, если меня спрашивать. Одинаково. Не поменял бы ничего. Мы закроем эту историю. И увидимся я и Александр. И попьем мы кофе, и поговорим, 100%», – сказал Слишкович в подкасте «‎Премьер-лига несправедливости».

Соболев про СМС Слишковичу в «Спартаке»: «После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим»

