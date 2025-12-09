Гвардиола про Алонсо: «Реал» и «Барсу» тренировать сложнее всего из-за давления и атмосферы. Хаби способен выбраться из этой ситуации»

Гвардиола про Алонсо: «Реал» и «Барсу» тренировать сложнее всего.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола поддержал тренера «Реала» Хаби Алонсо перед матчем команд в Лиге чемпионов.

Вчера сообщалось , что «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи в матче против «Сити», отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги .

– Вас удивляет, что завтра работа Хаби может оказаться под угрозой?

– Нет... Вы спрашиваете меня о будущем Хаби, а я просто желаю ему всего наилучшего, потому что очень его уважаю. Но ответа я не знаю. Вы же знаете положение дел – я далеко и не живу здесь.

– Вы сочувствуете Алонсо сейчас?

– Конечно. Мы работали вместе два с половиной года [в «Баварии»], и это было невероятно. У нас было много общего.

Но «Барселона » и «Реал» – самые сложные клубы для тренера из-за давления и атмосферы. Сезон складывается тяжело, и все вращается вокруг побед... А когда не побеждаешь, знаешь, что происходит. Со мной такое случилось в прошлом сезоне. Но Хаби способен выбраться из этой ситуации.

– Какой совет вы бы дали Алонсо?

– Делать свое дело. Все у него будет в порядке, вот увидите.

– Эту команду «Реала» под руководством Хаби можно сравнить с вашей?

– Ни одна команда не сравнится с моей, мои команды впечатляют (подмигивает и улыбается – Спортс’‘). Каждая команда уникальна.

В спорте нужно постоянно расти, шаг за шагом. Есть разные этапы. Побеждают те, кто прогрессирует в течение сезона.

И в этом процессе бывают моменты, когда уровень выступлений падает из-за травм, непредвиденных обстоятельств и так далее. Я хочу, чтобы в октябре команда была лучше, чем в сентябре, и так постоянно. И в конце сезона будет вынесен вердикт, – сказал Гвардиола.