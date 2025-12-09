Алонсо о матче с «Ман Сити»: «Это вызов. Все в «Реале» убеждены, что мы сможем победить»

Хаби Алонсо: матч с «Манчестер Сити» – вызов.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Какого матча вы ждете?

– Это важный день, шанс продолжить прогрессировать. Будет атмосфера Лиги чемпионов. Болельщики знают, какой матч нас ждет.

– Как можно изменить ситуацию?

– Мы морально готовы к тому, что ждет нас впереди. Все убеждены, что завтра мы сможем победить. Мы должны играть в хорошем ритме и интенсивно. В этом нет никаких сомнений.

– Как вы справляетесь с тем фактом, что вам будет противостоять «Сити» Гвардиолы?

– Мы должны принять это. Это вызов, – сказал Алонсо.