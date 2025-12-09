Алонсо считает, что «Реал» его поддерживает: «Мы все заодно. Общение с руководством происходит постоянно – оно основано на доверии, единстве и привязанности»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо заявил, что в клубе его поддерживают.
10 ноября мадридский клуб встретится с «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
– Вы чувствуете себя одиноким?
– Это команда, мы все заодно. Когда ты тренер «Реала», ты готов. Я с нетерпением жду возможности все изменить. Все, о чем мы думаем, – это матч с «Сити». В футболе, к лучшему это или к худшему, все может быстро измениться.
– Уже поговаривают о кандидатурах на пост тренера...
– Когда ты тренируешь «Реал», ты готов к любым ситуациям.
– Чувствуете ли вы, что вас поддерживает вся команда?
– Да.
– Получили ли вы поддержку со стороны руководства после игры с «Сельтой»?
– Общение происходит постоянно. Оно основано на доверии, единстве и привязанности. Мы все заодно, – сказал Алонсо.
