Алонсо считает, что «Реал» его поддерживает: «Мы все заодно. Общение с руководством происходит постоянно – оно основано на доверии, единстве и привязанности»

Хаби Алонсо чувствует поддержку со стороны «Реала».

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо заявил, что в клубе его поддерживают.

10 ноября мадридский клуб встретится с «Манчестер Сити » в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Вы чувствуете себя одиноким?

– Это команда, мы все заодно. Когда ты тренер «Реала », ты готов. Я с нетерпением жду возможности все изменить. Все, о чем мы думаем, – это матч с «Сити». В футболе, к лучшему это или к худшему, все может быстро измениться.

– Уже поговаривают о кандидатурах на пост тренера...

– Когда ты тренируешь «Реал», ты готов к любым ситуациям.

– Чувствуете ли вы, что вас поддерживает вся команда?

– Да.

– Получили ли вы поддержку со стороны руководства после игры с «Сельтой»?

– Общение происходит постоянно. Оно основано на доверии, единстве и привязанности. Мы все заодно, – сказал Алонсо.

«Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи против «Ман Сити», отношения тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зидан и Клопп (El Mundo)