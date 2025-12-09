Вальдано о «Реале»: «Дело не в Алонсо, а в игроках, которые не бегут. Прессинг должен начинаться с атаки, команде не хватает агрессии»

Хорхе Вальдано: проблема Реала не в Алонсо, а в игроках.

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о кризисе в «Мадриде ».

Вчера сообщалось , что «Реал» может уволить Хаби Алонсо в случае неудачи в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги .

«У «Реала» есть хронические проблемы, например, сложности с прессингом. Это напрямую связано с моральным духом и мотивацией.

Против «Сельты» «Мадрид» остался вдесятером, и тогда команда проявила агрессию, которой не демонстрировала целый час до этого. «Сельта» с ее отличным владением мячом оказывала на них колоссальное давление все это время.

Прессинг важен, потому что, когда игроки сосредоточены на своих обязанностях, они взаимодействуют на поле, футболисты не отвлекаются, не впадают в апатию. Команда сосредоточена – именно для этого и нужно оказывать давление на соперника. Как говорил Луис Сесар Менотти : «Дело не только в том, чтобы идти вперед и выбивать мяч. Важно идти вперед и атаковать». А это две совершенно разные вещи.

Нужно начинать прессинговать в линии атаки – это самая сложная работа. Два отличных нападающих «Реала» (речь про Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора – Спортс’‘) очень непредсказуемы, но им сложно выиграть первую битву за мяч с соперниками, а дальше цепочка последствий, и в конечном итоге это бремя ляжет на всю команду.

Мбаппе в той игре исполнил штрафной и трюк, который не привел к голу по чистой случайности. Но этого очень мало для игрока, который, возможно, является лучшим в мире и которого нам нужно постоянно искать на поле. Что касается Винисиуса, то ему потребовалось 35 минут, чтобы войти в игру.

Я считаю Хаби Алонсо компетентным тренером. Дело в игроках, которые не бегут, а не в тренере. Нужно активизировать злость команды, и это зависит от игроков. Тренер должен поддерживать порядок, мотивировать игроков, все это – работа тренера.

Я был удивлен, что после такого блестящего выступления против «Атлетика» в Бильбао (3:0) команде не хватало агрессии и потребовалось так много времени, чтобы прийти в себя в игре с «Сельтой». Только когда ситуация становится отчаянной, когда мы проигрываем 0:1, когда игрока удаляют с поля, когда ситуация становится сложной, они включают новый уровень самоотдачи», – сказал аргентинец в эфире Movistar.