Марселино о ситуации с Алонсо: «Тренеры – это как ветчина и сыр в середине сэндвича. Руководители – хлеб сверху, игроки – снизу. Проблемы возникают, когда нет контроля над нижним слоем»

Марселино Гарсия Тораль сравнил структуру футбольного клуба с сэндвичем.

Главный тренер «Вильярреала » Марселино Гарсия Тораль прокомментировал ситуацию с Хаби Алонсо в «Реале ».

«Мне всегда неприятно, когда коллеги оказываются в неудобной ситуации. Я всегда ставлю себя на их место.

Тренеры переживают победы в одиночестве, а поражения... в еще большем одиночестве. Наша работа не гарантирует успеха. Успех зависит от игры футболистов и хороших результатов.

Я всегда говорю, что тренеры – это как ветчина и сыр в середине сэндвича. Сверху слой хлеба, который символизирует тех, кто руководит. А снизу – игроки. Они – истинные протагонисты и те, кто помогает тренеру выигрывать матчи. Но когда ветчина и сыр не имеют абсолютного контроля над нижним слоем, возникают проблемы.

Исходя из моего собственного опыта... Игрок должен понимать, что главный – тренер. А если он этого не понимает, то будут проблемы.

Все, что должны делать руководители, – это демонстрировать абсолютную уверенность и силу в принятии решений. И в тот день, когда руководство клуба усомнится в способностях тренера и его работе, оно должно расстаться с ним», – сказал Марселино в интервью Ману Карреньо.