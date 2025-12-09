Марселино о ситуации с Алонсо: «Тренеры – это как ветчина и сыр в середине сэндвича. Руководители – хлеб сверху, игроки – снизу. Проблемы возникают, когда нет контроля над нижним слоем»
Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал ситуацию с Хаби Алонсо в «Реале».
«Мне всегда неприятно, когда коллеги оказываются в неудобной ситуации. Я всегда ставлю себя на их место.
Тренеры переживают победы в одиночестве, а поражения... в еще большем одиночестве. Наша работа не гарантирует успеха. Успех зависит от игры футболистов и хороших результатов.
Я всегда говорю, что тренеры – это как ветчина и сыр в середине сэндвича. Сверху слой хлеба, который символизирует тех, кто руководит. А снизу – игроки. Они – истинные протагонисты и те, кто помогает тренеру выигрывать матчи. Но когда ветчина и сыр не имеют абсолютного контроля над нижним слоем, возникают проблемы.
Исходя из моего собственного опыта... Игрок должен понимать, что главный – тренер. А если он этого не понимает, то будут проблемы.
Все, что должны делать руководители, – это демонстрировать абсолютную уверенность и силу в принятии решений. И в тот день, когда руководство клуба усомнится в способностях тренера и его работе, оно должно расстаться с ним», – сказал Марселино в интервью Ману Карреньо.