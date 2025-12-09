Тчуамени поддержал Алонсо: «Мы все в одной лодке, на поле выходят футболисты. 0:2 с «Сельтой» – это не вина тренера, а наша проблема»
Игрок «Реала» Орельен Тчуамени поддержал Хаби Алонсо на фоне серии неудачных матчей команды.
Мадридцы победили только в двух из семи последних игр. 10 декабря они проведут домашний матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
– Какие у вас отношения с Хаби Алонсо?
– Мы все в одной лодке. Если мы хотим победить, всем нужно бороться. На поле выходят футболисты, и нам надо играть лучше. Завтра у нас есть хороший шанс переломить ситуацию.
В матче с «Сельтой» у тренера был хороший план. Мы проиграли 0:2, потому что проблема была у игроков. Например, нам не хватало интенсивности. Это не вина тренера. Мы будем прогрессировать, – сказал Тчуамени.
Алонсо считает, что «Реал» его поддерживает: «Мы все заодно. Общение с руководством происходит постоянно – оно основано на доверии, единстве и привязанности»