  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсеналу» и «Челси» интересен Буадди. «Лилль» продлит контракт с хавбеком, чтобы продать его дороже 50 млн евро летом
2

«Арсеналу» и «Челси» интересен Буадди. «Лилль» продлит контракт с хавбеком, чтобы продать его дороже 50 млн евро летом

«Арсенал» и «Челси» поборются за 18-летнего игрока «Лилля».

«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к Айюбу Буадди из «Лилля». 

«Канониры», «синие» и другие клубы АПЛ следят за прогрессом 18-летнего полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Вместе с тем отмечается, что Буадди уже договорился о продлении контракта с «Лиллем» до 2029 года. 

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс пишет, что французский клуб хочет подписать новое соглашение с игроком, чтобы продать его дороже 50 миллионов евро следующим летом. 

В текущем сезоне Лиги 1 Буадди провел 14 матчей и отдал 1 результативный пас. Также на его счету 8 игр и 1 гол за сборную Франции U21.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1386 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoАйюб Буадди
logoАрсенал
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoЛилль
logoлига 1 Франция
logoсборная Франции U-21
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
56 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
3 минуты назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
26 минут назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
45 минут назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29