«Арсеналу» и «Челси» интересен Буадди. «Лилль» продлит контракт с хавбеком, чтобы продать его дороже 50 млн евро летом

«Арсенал» и «Челси» поборются за 18-летнего игрока «Лилля».

«Канониры», «синие» и другие клубы АПЛ следят за прогрессом 18-летнего полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Вместе с тем отмечается, что Буадди уже договорился о продлении контракта с «Лиллем» до 2029 года.

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс пишет , что французский клуб хочет подписать новое соглашение с игроком, чтобы продать его дороже 50 миллионов евро следующим летом.

В текущем сезоне Лиги 1 Буадди провел 14 матчей и отдал 1 результативный пас. Также на его счету 8 игр и 1 гол за сборную Франции U21.