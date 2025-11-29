Валерий Газзаев: «Глебов и Кисляк станут звездами европейского уровня, если ничего не случится»
Газзаев: Глебов и Кисляк станут звездами европейского уровня.
Валерий Газзаев считает, что игроки ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк станут звездами европейского уровня.
«С одной стороны, мы находимся в изоляции. Сейчас появляются талантливые игроки, они будущее национальной сборной. Лучший — Глебов. Скорость и техника — самые главные качества, которыми должен обладать игрок.
И, конечно, Кисляк. Они станут звездами европейского уровня, если ничего не случится», — сказал бывший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
