Депутат Свищев не понимает, почему Трампу вручили Премию мира ФИФА: «Он не имеет отношения к футболу. Почему другим лидерам стран, принимающих турниры, не вручают?»

Депутат Свищев не понимает, почему ФИФА вручила Трампу Премию мира.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о получении президентом США Дональдом Трампом Премии мира от ФИФА во время жеребьевки ЧМ-2026.

«Честно говоря, с удивлением прочитал эту новость. Раньше такого ФИФА не делала.

Может, это некий реверанс в сторону Трампа и США накануне чемпионата мира. Но почему тогда другим лидерам стран, которые принимают крупные международные соревнования, не вручают никакие премии. Странное решение.

Тем более Трамп к футболу не имеет никакого отношения. Я бы понял, если бы федерация гольфа ему что-то вручила, он заядлый игрок, как известно. Или же в каком-то национальном американском виде спорта.

Но где футбол и где Трамп. Он любит говорить о сделках, так что, возможно, это часть каких-то договоренностей. Дай бог, чтобы это пошло на пользу футболу», – сказал Свищев.

