  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Испания – главный фаворит ЧМ-2026 после жеребьевки по версии Goal. Аргентина – 2-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я, Франция – 5-я, Бразилия – 13-я
47

Испания – главный фаворит ЧМ-2026 после жеребьевки по версии Goal. Аргентина – 2-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я, Франция – 5-я, Бразилия – 13-я

Сборная Испании – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal.

Сборная Испании стала главным фаворитом чемпионата мира по версии Goal после жеребьевки. 

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026. После нее спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире – в него вошли 42 команды, уже гарантировавшие себе участие в соревновании. 

Топ-15 выглядит так:

1. Испания;

2. Аргентина;

3. Англия;

4. Португалия;

5. Франция;

6. Германия;

7. Нидерланды;

8. Швейцария;

9. Норвегия;

10. Марокко;

11. Бельгия;

12. Колумбия;

13. Бразилия;

14. США;

15. Хорватия. 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1385 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoСборная Испании по футболу
logoЧМ-2026
рейтинги
logoСборная Англии по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
55 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
2 минуты назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
12 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
25 минут назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
44 минуты назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29