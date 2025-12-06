Испания – главный фаворит ЧМ-2026 после жеребьевки по версии Goal. Аргентина – 2-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я, Франция – 5-я, Бразилия – 13-я

Сборная Испании – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal.

Сборная Испании стала главным фаворитом чемпионата мира по версии Goal после жеребьевки.

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 . После нее спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире – в него вошли 42 команды, уже гарантировавшие себе участие в соревновании.

Топ-15 выглядит так:

1. Испания;

2. Аргентина;

3. Англия;

4. Португалия;

5. Франция;

6. Германия;

7. Нидерланды;

8. Швейцария;

9. Норвегия;

10. Марокко;

11. Бельгия;

12. Колумбия;

13. Бразилия;

14. США;

15. Хорватия.

ЧМ-2026 пройдет в США , Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.