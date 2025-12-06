Испания – главный фаворит ЧМ-2026 после жеребьевки по версии Goal. Аргентина – 2-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я, Франция – 5-я, Бразилия – 13-я
Сборная Испании – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal.
Сборная Испании стала главным фаворитом чемпионата мира по версии Goal после жеребьевки.
Вчера состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026. После нее спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире – в него вошли 42 команды, уже гарантировавшие себе участие в соревновании.
Топ-15 выглядит так:
1. Испания;
2. Аргентина;
3. Англия;
4. Португалия;
5. Франция;
6. Германия;
7. Нидерланды;
8. Швейцария;
9. Норвегия;
10. Марокко;
11. Бельгия;
12. Колумбия;
13. Бразилия;
14. США;
15. Хорватия.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
