  • Нигматуллин о суде с бывшей женой: «Общественность неадекватно восприняла мои проблемы. Я начал испытывать негативную энергию. Люди говорили, что мне так и надо – крайне некрасиво»
7

Руслан Нигматуллин высказался о судебных разбирательствам с бывшей женой.

Ранее сообщалось, что бывшую жену бывшего вратаря обязали выплатить экс-футболисту 59 млн рублей.

Экс-голкипер ранее утверждал, что его бывшая супруга Елена получила все совместно нажитое за 27 лет брака имущество и уехала за границу. Руслан предлагал разделить активы, оставив себе 30% и отдав 70%, однако экс-жена отказалась от этого варианта. Тогда он обвинил ее в мошенничестве.

– Как продвигаются судебные разбирательства?

– 16 октября было возбуждено исполнительное производство в отношении моей бывшей супруги.

Поверьте мне, я больше всего хотел, чтобы до этого не дошло, чтобы все закончилось тихо и мирно. Но сейчас мяч на ее стороне, ждем ответных действий.

Она проживает в США, и, возможно, ей кажется, что за океаном можно спрятаться под каким-нибудь шезлонгом. Однако правосудие такая штука, рано или поздно придет.

– То есть вы с ней не на связи сейчас?

– Я уже давно убедился в ее недоговороспособности. До судебных приставов дело бы не дошло, если бы она умела договариваться и держать слово.

Думаю, сейчас ей вся эта некрасивая история вряд ли нравится, но как бы то ни было, есть судебные приставы, правовые нормы, которые нужно соблюдать. Ситуация очень неприятная для меня.

Я уважаю ее близких, с которыми у меня всегда с ними были хорошие отношения, но сейчас они будут под ударами приставов, а этого мне не хотелось. Поэтому надеемся на ее благоразумие.

Хотел бы еще объяснить, почему я отказываюсь сейчас от комментариев, хотя раньше я давал их по 10 штук в день. Из-за всей этой судебной истории, к сожалению, как мне показалось, общественность неадекватно восприняла мои проблемы. Очень много было негатива в мой адрес, и поэтому я решил самоудалиться на время, пока все эти суды не завершатся. Все любят следить за развитиями каких-то историй, сразу выбирают плохую и хорошую, черную и белую стороны.

В моем случае я увидел определенное мнение общественности, люди начали говорить, что мне так и надо. Это крайне некрасиво. Я начал испытывать негативную энергию.

У нас же любят перемывать косточки, все эти сериалы с разводами, за которыми всем очень интересно наблюдать.

Я увидел огромное количество несправедливых и неприятных суждений, и они навели меня на мнение, что нужно сдерживать эмоции и не всегда делиться всем, что у тебя на душе, чтобы просто сохранить репутацию.

К сожалению, когда ты делишься чем-то с общественностью, она воспринимает это за слабость. А я не люблю быть слабым человеком, потому что им не являюсь.

Поэтому и решил прервать медийную связь со своим читателем до момента, пока все не восстановится. Я сосредоточился на развитии себя, семьи, бизнеса, – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
светская хроника
