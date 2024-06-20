Нигматуллин разводится. Его жена претендует на 100% имущества после почти 30 лет брака: «Получив средства от продажи квартиры в Москве, она покинула Россию и перестала выходить на связь»
Руслан Нигматуллин разводится с супругой, подав судебный иск о разделе имущества.
«В Преображенском суде 14 июня зарегистрирован иск Руслана Нигматуллина к Елене Нигматуллиной о разделе совместно нажитого имущества.
Дата судебного заседания пока не назначена», – сказала пресс-секретарь Преображенского районного суда Москвы Алиса Спирина, не уточнив подробностей раздела имущества.
Также в мировом судебном участке №104 зарегистрирован иск от Руслана Нигматуллина о расторжении брака, дата заседания пока не назначена.
«Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество 50/50 без судебных разбирательств. В частности – оставить за супругой четырехкомнатную квартиру в Майами.
Однако для нее этого было недостаточно. Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве.
Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле.
Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался», – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», «Вероны», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.
Руслан и Елена стали мужем и женой в 1996 году, у них двое сыновей.
Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты...
Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
Сколько ждать то?
плюс я не раз находил девушек с которыми по тратам было практически 50 на 50
а так да свою каеф
Ой как смешно, так ведь каждый женатик так думает. А тем временем у нас разводов за эти пол года 100%