Нигматуллин разводится. Его жена претендует на 100% имущества после почти 30 лет брака: «Получив средства от продажи квартиры в Москве, она покинула Россию и перестала выходить на связь»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Руслан Нигматуллин девушки и спорт деньги Футбол

Руслан Нигматуллин разводится с супругой, подав судебный иск о разделе имущества.

«В Преображенском суде 14 июня зарегистрирован иск Руслана Нигматуллина к Елене Нигматуллиной о разделе совместно нажитого имущества.

Дата судебного заседания пока не назначена», – сказала пресс-секретарь Преображенского районного суда Москвы Алиса Спирина, не уточнив подробностей раздела имущества.

Также в мировом судебном участке №104 зарегистрирован иск от Руслана Нигматуллина о расторжении брака, дата заседания пока не назначена.

«Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество 50/50 без судебных разбирательств. В частности – оставить за супругой четырехкомнатную квартиру в Майами.

Однако для нее этого было недостаточно. Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве.

Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле.

Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался», – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», «Вероны», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.

Руслан и Елена стали мужем и женой в 1996 году, у них двое сыновей.

37 комментариев
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Ответ SayCoffet
Всем защитникам жены Сафонова посвящается
Какая связь алиментов Сафонова и бракоразводного раздела Нигматуллина? Ты, хотя бы по минимуму читай буквы, до высера
+40
-8
+32
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования".
Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты...

Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
+37
-17
+20
Если люди разводятся, то виноваты оба. И жена и тёща. (с)
+22
-3
+19
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
Ты 2000 года рождения? Руслан был топ.
+12
-3
+9
Ответ Pasta
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования". Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты... Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
Как будто пост с двача прочитал
+11
-3
+8
Ответ SayCoffet
Всем защитникам жены Сафонова посвящается
Слухи про его развод ходили давно. Он сам говорил об этом. Обычно когда продаешь квартиру и думаешь о разводе - самое правильное отдать все деньги жене. Так надёжнее. А потом можно идти в сми жаловаться
+11
-5
+6
Почему не 200%? Наглость - второе счастье.
+4
-1
+3
Ответ Pasta
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования". Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты... Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
Все правильно, живи спокойно, делай карьеру, и выбирать уже будут тебя. Не торопись.
+5
-2
+3
Ответ V12twinturbo
Проще брачный договор заключать
Брачный договор в РФ не работает
+2
0
+2
Всем молодым футболистам надо подумать. Купите любимой (в данный момент) жене квартиру какую она хочет, остальные оформляйте своих на маму/папу. Вроде не бином Ньютона
+2
0
+2
Ответ Ильмарчик
Все правильно, живи спокойно, делай карьеру, и выбирать уже будут тебя. Не торопись.
Так ему уже 54.
Сколько ждать то?
+2
0
+2
Женщины - это кровопийцы и мозго###. Даже если любит. Это факт такой же, как небо голубое. У меня всё.
+6
-4
+2
Ответ Pasta
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования". Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты... Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
хз, на норм мужиков так то тоже конкуренция как минимум не меньше, тем более в нашей стране женщин больше.
плюс я не раз находил девушек с которыми по тратам было практически 50 на 50
+2
0
+2
Нигга, ума бы тебе побольше!
+1
0
+1
Ответ Sk_Zero
Бабы такие все, просто одни сдерживают свое потребл@дство, а другие нагло хотят ухватить все!
ваша мама тоже такая?)
+1
0
+1
Бабы такие все, просто одни сдерживают свое потребл@дство, а другие нагло хотят ухватить все!
+5
-4
+1
Ответ Pasta
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования". Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты... Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
Так не выбирай тех, перед которыми очередь соьралась, в чем проблема, женщин так-то больше, чем мужчин в России.
+1
0
+1
Ответ Pasta
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования". Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты... Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
Дурачек ты)
+5
-4
+1
Всем защитникам жены Сафонова посвящается
+29
-29
0
Ответ V12twinturbo
Проще брачный договор заключать
С ним тоже не всё так однозначно даже в рамках законодательства РФ, а что там в других странах - поди разбери
0
0
0
Ответ Пашка Донофф
Если люди разводятся, то виноваты оба. И жена и тёща. (с)
Надеюсь у Нигматуллина все будет хорошо, на стыке веков в Локомотиве был любимым вратарем, прекрасный был голкипер.
0
0
0
Ответ Pasta
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования". Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты... Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
нам очень важно было знать ваши размышления по поводу своей личной жизни😄😄😄
+2
-2
0
Ответ Pasta
Одна из причин, почему я все еще не женился. В нашей стране(и вообще в мире) я не наблюдаю равноправия между гендерами и уж тем более не вижу "мужского белого доминирования". Наоборот, при отношениях, на одну женщину(более-менее нормальную) приходится по 5-6 желающих, и ты еще должен выиграть конкуренцию у остальных, а женщина тебя как королева еще выбирает, как условный товар на рынке. Потом, если тебе удалось выиграть конкуренцию и тебя выбрали, оказав тебе привилегию, ты еще потом должен на женщину тратиться, при чем траты там не 50 на 50, а большая часть на мужике. Потом ты женился, дети т.д и т.п, но при разводе, женщина легко отсуживает у тебя через суд минимум 50% твоего имущества, дети в 9 случаев из 10 остаются у матери, а ты сиди как лох и плати алименты... Да, хочется создать свою ламповую приятную семейную ячейку, хочется детей... Но каждая такая история просто отрезвляет... Что спокойнее быть одному, как и экономнее. А если возникла потребность в сексе, его можно найти и "условно-бесплатно" у "не таких", так и у тех самых таких, у профессионалок интимного мастерства... И в обоих случаях, это будет дешевле, безопаснее и менее нервно.
дядь это сказали лет 50 назад: любовь за деньги обходится дешевле

а так да свою каеф
0
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« Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей»

Ой как смешно, так ведь каждый женатик так думает. А тем временем у нас разводов за эти пол года 100%
+3
-3
0
Ответ Andrew Kiev
Ты 2000 года рождения? Руслан был топ.
И с интеллектом и лексиконом у него все в порядке всегда было
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0
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
Ну, Руслан далеко не средненький вратарь, если бы в России не платили бы столько, сколько платили в нулевых, гарантировано играл бы в Европе не в самом последнем клубе и столько же заработал.
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ну всё. у скуфидонов спортса появился идеальный объект для самоутверждений и нападок: жена нигматуллина. с женой сафонова к их сожалению не очень получилось
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Что-то он недоговаривает. На ком записано имущество, на ней? Если на нём, то он может продать квартиру в штатах и на эти деньги купить себе новое жильё и безбедно жить до старости.
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Терпения,Руслан Каримович.
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