Нигматуллин разводится. Его жена претендует на 100% имущества после почти 30 лет брака: «Получив средства от продажи квартиры в Москве, она покинула Россию и перестала выходить на связь»

Руслан Нигматуллин разводится с супругой, подав судебный иск о разделе имущества.

«В Преображенском суде 14 июня зарегистрирован иск к Елене Нигматуллиной о разделе совместно нажитого имущества.

Дата судебного заседания пока не назначена», – сказала пресс-секретарь Преображенского районного суда Москвы Алиса Спирина, не уточнив подробностей раздела имущества.

Также в мировом судебном участке №104 зарегистрирован иск от Руслана Нигматуллина о расторжении брака, дата заседания пока не назначена.

«Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество 50/50 без судебных разбирательств. В частности – оставить за супругой четырехкомнатную квартиру в Майами.

Однако для нее этого было недостаточно. Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве.

Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле.

Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался», – сказал бывший вратарь « », « », «Вероны», и сборной России Нигматуллин.

Руслан и Елена стали мужем и женой в 1996 году, у них двое сыновей.