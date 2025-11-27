«Арсенал» укрепился в статусе фаворита Лиги чемпионов у букмекеров. «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Ливерпуль» выпал из топ-5

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.

«Арсенал » после победы над «Баварией» (3:1) в 5-м туре общего этапа укрепился в статусе фаворита турнира. Коэффициент на победу лондонцев в ЛЧ обвалился с 5.70 до 4.50.

Вторым у букмекеров котируется «ПСЖ» (6.50), топ-3 замыкает «Бавария » (7.00).

Коэффициент на титул «Ливерпуля » после разгрома от «ПСВ» (1:4) поднялся с 8.00 до 12.00. Команда Арне Слота выбыла из топ-5 претендентов на трофей.

Победитель Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 4.50

2. «ПСЖ» – 6.50

3. «Бавария» – 7.00

4. «Реал » – 9.00

5-6. «Барселона » – 10.00

5-6. «Манчестер Сити» – 10.00

7. «Ливерпуль» – 12.00

8. «Челси» – 17.00

9. «Интер» – 25.00

10-11. «Атлетико» – 35.00

10-11. «Ньюкасл» – 35.00