«Арсенал» укрепился в статусе фаворита Лиги чемпионов у букмекеров. «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Ливерпуль» выпал из топ-5
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.
«Арсенал» после победы над «Баварией» (3:1) в 5-м туре общего этапа укрепился в статусе фаворита турнира. Коэффициент на победу лондонцев в ЛЧ обвалился с 5.70 до 4.50.
Вторым у букмекеров котируется «ПСЖ» (6.50), топ-3 замыкает «Бавария» (7.00).
Коэффициент на титул «Ливерпуля» после разгрома от «ПСВ» (1:4) поднялся с 8.00 до 12.00. Команда Арне Слота выбыла из топ-5 претендентов на трофей.
Победитель Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 4.50
2. «ПСЖ» – 6.50
3. «Бавария» – 7.00
4. «Реал» – 9.00
5-6. «Барселона» – 10.00
5-6. «Манчестер Сити» – 10.00
7. «Ливерпуль» – 12.00
8. «Челси» – 17.00
9. «Интер» – 25.00
10-11. «Атлетико» – 35.00
10-11. «Ньюкасл» – 35.00
