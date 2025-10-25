Шевалье о критике: «Стараюсь не обращать внимания и прогрессировать. Светлая полоса уже близко, я улучшаю форму, принесу «ПСЖ» пользу»

Люка Шевалье рассказал, что старается не обращать внимания на критику в СМИ.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Брест » (3:0) в выездном матче 9-го тура Лиги 1.

«Я стараюсь прогрессировать и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Быть вратарем «ПСЖ» – значит соответствовать высоким ожиданиям. Сложилась напряженная ситуация, все кипит. Это новая работа, новая жизнь, новые требования – нужна общая адаптация как на поле, так и за его пределами.

Стараюсь сосредоточиться на себе, общаюсь с тренерами, чтобы улучшать то, что нужно. Я уверен, что светлая полоса уже близко. Чувствую, как прибавляю – в форме, в уверенности. Уверен, что смогу принести команде большую пользу в будущем», – сказал вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье.

Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет»

