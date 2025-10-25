  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шевалье о критике: «Стараюсь не обращать внимания и прогрессировать. Светлая полоса уже близко, я улучшаю форму, принесу «ПСЖ» пользу»
4

Шевалье о критике: «Стараюсь не обращать внимания и прогрессировать. Светлая полоса уже близко, я улучшаю форму, принесу «ПСЖ» пользу»

Люка Шевалье рассказал, что старается не обращать внимания на критику в СМИ.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Брест» (3:0) в выездном матче 9-го тура Лиги 1. 

«Я стараюсь прогрессировать и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Быть вратарем «ПСЖ» – значит соответствовать высоким ожиданиям. Сложилась напряженная ситуация, все кипит. Это новая работа, новая жизнь, новые требования – нужна общая адаптация как на поле, так и за его пределами. 

Стараюсь сосредоточиться на себе, общаюсь с тренерами, чтобы улучшать то, что нужно. Я уверен, что светлая полоса уже близко. Чувствую, как прибавляю – в форме, в уверенности. Уверен, что смогу принести команде большую пользу в будущем», – сказал вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье. 

Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет»

Люка Шевалье в «ПСЖ»: тревожные звоночки или временные трудности?

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6394 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoБрест
logoлига 1 Франция
болельщики
logoЛюка Шевалье
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Криштиану Роналду: «Рад забить 950-й гол и помочь «Аль-Насру»! Всегда жажду большего!»
3 минуты назад
В ворота «Ливерпуля» назначили пенальти после ВАР за фол ван Дейка на Уаттара на линии штрафной. Игор Тиаго забил
17 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» и «Кремонезе» сыграли вничью, «Ювентус» встретится с «Лацио» в воскресенье
20 минут назад
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:2 и лидирует в Чемпионшипе. Поражений в лиге пока нет
21 минуту назад
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 3:1 – Тиаго забил с пенальти! Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Они посылают Маротту, а за «Наполи» выхожу я. В этом разница. Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться»
31 минуту назад
Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»
34 минуты назад
«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
40 минут назад
40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
48 минут назад
Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Неправильно пихать пацана в два раза меньше. Никому не позволю толкать нашего игрока»
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 19:02Live
38-летний Варди забил впервые после ухода из «Лестера» – в 3-й игре за «Кремонезе»
11 минут назад
Кубарси про соцсети: «Не стоит придавать им большое значение. Телефон для меня – способ скоротать время, посмотреть то, что мне интересно»
14 минут назад
Главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Брентфорд» Хупер травмировался. В перерыве его заменил резервный судья Робинсон
26 минут назад
Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»
54 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
58 минут назад
Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»
сегодня, 19:53
Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Ошибся, главное – легче относиться к этому. Все поддержали меня. Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии»
сегодня, 19:30
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
сегодня, 19:13
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина обыграл «Тулузу», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 19:05Live