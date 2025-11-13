«Сафонов намного сильнее Шевалье, который «срет, как сизая лошадь» в «ПСЖ». Не знаю, какой у Люки пласт гарантии, но по‑хорошему должны дать шанс Матвею». Гасилин о голкиперах

Алексей Гасилин: Сафонов намного сильнее Шевалье.

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин считает Матвея Сафонова сильнее Люка Шевалье .

В среду сборная России сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1). На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

– Что думаете об ошибке Сафонова?



- Ничего страшного, все ошибаются. Могу только поддержать его, тяжело быть без игровой практики. Понятно, что в «ПСЖ» это тоже увидели, но у них там у самих Шевалье «срет, как сизая лошадь».

Сафонов намного сильнее Шевалье, ему просто надо давать играть и в своем клубе, и в сборной. Матвея только поддержать, такое бывает. Я не знаю, какой пласт гарантии у Шевалье в «ПСЖ », но так нельзя. По‑хорошему уже давно должны были дать шанс Матвею. Даже с Доннаруммой, который намного сильнее Шевалье, Матвей конкурировал и проводил хорошие матчи, – сказал Гасилин.