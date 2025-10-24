Дебют Погба за «Монако» откладывается: «Он близок к возвращению, но пока не может провести тренировку на полную мощность. Потребуется еще несколько недель»

Поль Погба может дебютировать за «Монако» через несколько недель.

«Он близок [к возвращению], но еще многое предстоит сделать. В частности, да, провести на полную мощность полноценную тренировку, чего он пока не делал. Думаю, нам потребуется еще несколько недель.

Произойдет ли это до перерыва на сборные или нет, пока неизвестно. Но в любом случае приятно видеть его снова на поле и среди одноклубников», – сказал тренер «Монако» Себастьян Поконьоли .

Возвращение Погба было отложено из-за мышечной травмы, полученной в начале октября. Француз подписал контракт с «Монако » летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.