Погба может попасть в заявку на матч с «Парижем», сообщил тренер «Монако»: «Если он будет чувствовать себя хорошо, это не станет неожиданностью»

Поль Погба может попасть в заявку на следующий матч «Монако».

Возвращение полузащитника после допингового скандала было отложено из-за мышечной травмы, полученной в начале октября. Француз подписал контракт с клубом Лиги 1 летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.

Монегаски в субботу примут «Париж» в 11-м туре чемпионата Франции.

«Да, возможно он вернется в команду.

Впереди еще одна тренировка со значительной нагрузкой, и если он будет чувствовать себя хорошо, мы будем придерживаться плана.

Не было бы неожиданностью увидеть его в заявке на матч», – сказал главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли.

Источник: Foot Mercato
