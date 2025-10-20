Тимур Гурцкая: «Баринов – легенда «Локо», ему неприятно, что на 3-й год подряд по контракту он может получить 1 млн, играя 70% матчей. Клуб должен прогнуться под такого игрока»

Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию с контрактом Дмитрия Баринова.

Ранее сообщалось , что «Локомотив » предложил игроку два варианта нового договора. Первый – на два года с сохранением нынешней зарплаты (около 1,5 млн евро в год). Второй – на три года, с постепенным понижением зарплаты и сохранением уровня первого года контракта (1,5 млн) при выполнении процента проведенных матчей. Ни один из этих вариантов не устроил Баринова .

– Что известно про контракт Баринова?

– Баринов – одна из легенд «Локомотива», и ему неприятно, что на третий год подряд по контракту он может получить 1 миллион, играя 70% матчей. Он отдал много лет клубу, у него множество трофеев.

«Локомотив» должен прогнуться под такого игрока, хотя бы три года платить ему по 1,5 миллиона. Он не из тех игроков, кого нужно заставлять играть. В течение всей своей карьеры Дмитрий показывает, что если он в хорошем душевном состоянии, то к его футболу не будет претензий, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»