Тимур Гурцкая: «Баринов – легенда «Локо», ему неприятно, что на 3-й год подряд по контракту он может получить 1 млн, играя 70% матчей. Клуб должен прогнуться под такого игрока»
Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил игроку два варианта нового договора. Первый – на два года с сохранением нынешней зарплаты (около 1,5 млн евро в год). Второй – на три года, с постепенным понижением зарплаты и сохранением уровня первого года контракта (1,5 млн) при выполнении процента проведенных матчей. Ни один из этих вариантов не устроил Баринова.
– Что известно про контракт Баринова?
– Баринов – одна из легенд «Локомотива», и ему неприятно, что на третий год подряд по контракту он может получить 1 миллион, играя 70% матчей. Он отдал много лет клубу, у него множество трофеев.
«Локомотив» должен прогнуться под такого игрока, хотя бы три года платить ему по 1,5 миллиона. Он не из тех игроков, кого нужно заставлять играть. В течение всей своей карьеры Дмитрий показывает, что если он в хорошем душевном состоянии, то к его футболу не будет претензий, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»