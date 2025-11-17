Холанд забил во всех матчах за сборную Норвегии в 2025-м. На дубль Италии давали 6.00

Эрлинг Холанд забил 16 мячей в 8 матчах отбора ЧМ-2026.

В игре с Италией (4:1) нападающий сборной Норвегии отличился дважды за две минуты – на 78-й и 79-й. На дубль форварда «Ман Сити» давали коэффициент 6.00.

Холанд забил во всех 9 матчах за сборную в 2025 году. Всего у норвежца 32 гола в 20 играх сезона за «Манчестер Сити» и Норвегию.