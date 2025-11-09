Ширер об игре Шешко: «У него проблемы с уверенностью. Против «Тоттенхэма» было два отличных момента – в АПЛ ты обязан такие реализовывать»

Алан Ширер высказался о реализации и неуверенной игре Беньямина Шешко.

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался об игре форварда «Манчестер Юнайтед » Беньямина Шешко в матче против «Тоттенхэма» (2:2) в 11-м туре АПЛ .

«Шешко снова провалился. У него всего два гола в 12 матчах, и [против «Тоттенхэма »] он вышел чуть больше чем на полчаса, но ничего не показал. Было два отличных момента – и он должен был забивать хотя бы в одном из них.

Первый раз команда разыграла атаку просто идеально, вывела его на удар – а он медлит. Нужно либо бить сразу, либо проталкивать мяч дальше. В Премьер-лиге у тебя нет времени на то, чтобы перекладывать мяч под правую ногу», – сказал Алан Ширер.

Также Ширер обратил внимание на эпизод на 85-й минуте, когда защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен догнал и чисто отобрал мяч у форварда.

«Вот это момент для меня – загадка. Да, у него проблемы с уверенностью, но любой центрфорвард знает: нельзя позволять защитнику вернуться в борьбу. Он обязан был отрезать ван де Вена, закрыть корпусом.

К тому моменту у нападающего уже должна быть картинка в голове – где вратарь, куда бить. А у Шешко, похоже, не было ни малейшего представления, что делать. Он даже не понял, что ван де Вен уже позади!

Понимаю, тяжело, когда не идет, но это тот случай, когда просто обязан сыграть лучше. Никому не желаешь травм, надеюсь, с его коленом все будет в порядке. Но на этом уровне ты обязан реализовывать такие моменты», – сказал Алан.