0

Махачев – в соцсетях: «Двойной чемпион. Мы сделали это. Наследие продолжается!»

Махачев обратился к фанатам в соцсетях после UFC 322.

Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев обратился к фанатам в соцсетях после победы в титульном бою над Джеком Делла Маддаленой.

«Двойной чемпион. Мы сделали это.

Альхамдулиллях – спасибо Богу.

Благодарен всем моим поклонникам и фанатам по всему миру. Без вас этого бы не случилось! Наследие продолжается!» – написал Махачев.

С октября 2022-го по май 2025-го Ислам владел поясом легкого веса UFC.

Махачев – о планах: «Хочу драться с Усманом. Следующая победа будет рекордной? Возможно, это еще одна цель»

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев – после титула Махачева: «Поздравляю Дагестан»
вчера, 07:24
Драка друга Конора и команды Хабиба – «с арены выгнали человек 50»
16 ноября, 17:09
Царукян – о победе Махачева над Маддаленой: «Поздравления Исламу, достойное выступление»
16 ноября, 17:01
Главные новости
Камару Усман: «Махачев не получит ничего от боя с Топурией, кроме риска потерять все»
32 минуты назад
Сусуркаев – о желании Перейры провести поединок по грэпплингу с Чимаевым: «Это как я против Месси на футбольном поле»
сегодня, 15:58
Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»
сегодня, 11:51
Емельяненко – о титуле Махачева: «Понравилось, как Ислам создал условия, в которых казалось, будто Маддалена не хочет драться. Полностью его контролировал»
сегодня, 14:26
Махачев вернулся на первую строчку P4P. Топурия – второй
сегодня, 12:59Фото
Нейт Диаз: «Пол побьет Джошуа»
сегодня, 11:30
Али Абдель-Азиз: «Шокирован желанием Камару драться с Исламом, потому что мы друзья и братья»
сегодня, 11:10
Тренер Маддалены: «Чертовски больно! Но будьте уверены – это начало, а не конец!»
сегодня, 11:00
Усик – в соцсетях: «Всем привет. Спасибо большое WBO, что были со мной»
сегодня, 09:19
Майкл Моралес: «Отправьте Махачева на два-три года в Тихуану, и тогда он научится финишировать»
сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото