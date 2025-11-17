Махачев – в соцсетях: «Двойной чемпион. Мы сделали это. Наследие продолжается!»
Махачев обратился к фанатам в соцсетях после UFC 322.
Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев обратился к фанатам в соцсетях после победы в титульном бою над Джеком Делла Маддаленой.
«Двойной чемпион. Мы сделали это.
Альхамдулиллях – спасибо Богу.
Благодарен всем моим поклонникам и фанатам по всему миру. Без вас этого бы не случилось! Наследие продолжается!» – написал Махачев.
С октября 2022-го по май 2025-го Ислам владел поясом легкого веса UFC.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
