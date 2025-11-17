Махачев – в соцсетях: «Двойной чемпион. Мы сделали это. Наследие продолжается!»

Махачев обратился к фанатам в соцсетях после UFC 322.

Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев обратился к фанатам в соцсетях после победы в титульном бою над Джеком Делла Маддаленой .

«Двойной чемпион. Мы сделали это.

Альхамдулиллях – спасибо Богу.

Благодарен всем моим поклонникам и фанатам по всему миру. Без вас этого бы не случилось! Наследие продолжается!» – написал Махачев.

С октября 2022-го по май 2025-го Ислам владел поясом легкого веса UFC.

Махачев – о планах: «Хочу драться с Усманом. Следующая победа будет рекордной? Возможно, это еще одна цель»

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?