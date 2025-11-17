  • Спортс
  • Махачев – о победе над Маддаленой: «Я тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из самых громких имен в этом виде спорта. Счастлив, что мной гордятся»
Махачев – о победе над Маддаленой: «Я тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из самых громких имен в этом виде спорта. Счастлив, что мной гордятся»

Махачев отметил работу команды в успехе на UFC 322.

Чемпион полусреднего дивизиона UFC Ислам Махачев поделился эмоциями после успеха на турнире в Нью-Йорке.

«Это, конечно, не только моя победа, она принадлежит всей команде. Я тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из самых громких имен в этом виде спорта. Счастлив, что мной гордятся. Эта победа для моей команды, семьи, республики и страны», – сказал Махачев.

Напомним, Махачев победил в главном событии UFC 322 Джека Делла Маддалену.

Махачев о критике Топурии: «У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Это будет легко»

Топурия после победы Махачева над Маддаленой: «Какой провал чемпиона... Ислам, ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем все больше уверен, что уложу тебя спать»

Кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева?3475 голосов
Илия ТопурияИлия Топурия
Майкл МоралесМайкл Моралес
Карлос ПратесКарлос Пратес
Камару УсманКамару Усман
Шавкат РахмоновШавкат Рахмонов
Кто-то другойИэн Гэрри
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
