Махачев – о победе над Маддаленой: «Я тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из самых громких имен в этом виде спорта. Счастлив, что мной гордятся»

Махачев отметил работу команды в успехе на UFC 322.

Чемпион полусреднего дивизиона UFC Ислам Махачев поделился эмоциями после успеха на турнире в Нью-Йорке.

«Это, конечно, не только моя победа, она принадлежит всей команде. Я тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из самых громких имен в этом виде спорта. Счастлив, что мной гордятся. Эта победа для моей команды, семьи, республики и страны», – сказал Махачев.

Напомним, Махачев победил в главном событии UFC 322 Джека Делла Маддалену .

