Махачев – о планах: «Хочу драться с Усманом. Следующая победа будет рекордной? Возможно, это еще одна цель»
Махачев назвал имя желаемого соперника.
Чемпион UFC Ислам Махачев хочет драться с Камару Усманом.
«Сегодня Майкл Моралес и Карлос Пратес отлично себя показали, но я все еще думаю, что Камару способен их победить. Усман – один из сильнейших в этой игре. Если спросите, с кем я хочу драться, то выберу Камару. Но это не моя работа.
Меня отделяет одна победа от рекорда Андерсона Сильвы? Да, это, возможно, еще одна цель», – сказал Махачев.
