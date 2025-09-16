Хавбек «Динамо» Рубенс о жизни в России: «Москва – хороший город, здесь безопасно. Могу не переживать за угрозы семье или родителям. В Бразилии все по-другому»
Хавбек «Динамо» Рубенс считает, что жить в России безопаснее, чем в Бразилии.
«Москва – хороший город. Здесь безопасно. В Бразилии все по-другому. В Москве мне спокойнее.
В Бразилии, если ты проиграл матч, болельщики оказывают давление, могут даже угрожать тебе и твоей семье.
А здесь я могу спокойно себя чувствовать и концентрироваться только на футболе и не переживать за угрозы семье или родителям», – сказал Рубенс Диас.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
