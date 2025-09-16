Хавбек «Динамо» Рубенс считает, что жить в России безопаснее, чем в Бразилии.

«Москва – хороший город. Здесь безопасно. В Бразилии все по-другому. В Москве мне спокойнее.

В Бразилии, если ты проиграл матч, болельщики оказывают давление, могут даже угрожать тебе и твоей семье.

А здесь я могу спокойно себя чувствовать и концентрироваться только на футболе и не переживать за угрозы семье или родителям», – сказал Рубенс Диас .