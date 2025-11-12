Рубенс об РПЛ: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы. Старт некрасивый и сложный, надо улучшать ситуацию»

Рубенс Диас: «Динамо» – великий клуб, должен бороться за верхнюю часть таблицы.

Полузащитник «Динамо » Рубенс Диас критически оценил игру бело-голубых в первой части сезона.

«Для «Динамо» старт некрасивый и сложный. Надо улучшать ситуацию как можно быстрее.

Мы понимаем, насколько «Динамо» великий клуб, который всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы, а не как сейчас.

Надо продолжать работать и улучшать ситуацию», – сказал Рубенс.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков за 15 матчей. Московский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.