Рубенс об РПЛ: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы. Старт некрасивый и сложный, надо улучшать ситуацию»
Рубенс Диас: «Динамо» – великий клуб, должен бороться за верхнюю часть таблицы.
Полузащитник «Динамо» Рубенс Диас критически оценил игру бело-голубых в первой части сезона.
«Для «Динамо» старт некрасивый и сложный. Надо улучшать ситуацию как можно быстрее.
Мы понимаем, насколько «Динамо» великий клуб, который всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы, а не как сейчас.
Надо продолжать работать и улучшать ситуацию», – сказал Рубенс.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков за 15 матчей. Московский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26871 голос
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости