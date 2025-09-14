Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Здесь много бразильцев – это очень здорово. Буду чувствовать себя как дома, когда получше узнаю город, чемпионат и игроков»
Рубенс Диас высказался об адаптации к Мир РПЛ.
Бразильский полузащитник перешел в «Динамо» этим летом из «Атлетико Минейро».
– Знаю, что в чемпионате России играет много бразильцев – это очень здорово.
– РПЛ – наполовину чемпионат Бразилии?
– Не могу так сказать, но я рад, что здесь много моих соотечественников. Пока что я провел мало времени в России, не знаком со всеми ребятами.
Наверное, в скором времени буду чувствовать себя здесь как дома – когда получше узнаю город, чемпионат, игроков, – сказал Рубенс.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
