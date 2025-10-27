  • Спортс
  • Рубенс на вопрос о впечатлении, что «в Петербурге у «Зенита» 12 игроков на поле»: «У «Динамо» такое ощущение. Всем было видно, что судья больше свистел в их пользу»
41

Рубенс на вопрос о впечатлении, что «в Петербурге у «Зенита» 12 игроков на поле»: «У «Динамо» такое ощущение. Всем было видно, что судья больше свистел в их пользу»

Полузащитник «Динамо» Рубенс заявил, что судья больше свистел в пользу «Зенита».

«Динамо» уступило петербуржцам (1:2) в 13-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром был Алексей Сухой.

– У вас была конфронтация с Глушенковым. Что произошло?

– Это часть футбола. Ему нравится провоцировать, разговаривать во время матча. После того, как они нам забили первый гол, Максим подошел ко мне и начал провоцировать, что-то сказал, но я вообще ничего не понял.

– Хотелось ли вам поговорить с ним после матча?

– Я не его друг, у нас нет с ним никаких отношений. Мне не нравится его манера поведения и провокации, но это часть футбола.

– Как оцените работу арбитра в спорных эпизодах?

– Всем было видно, что судья свистел больше в пользу «Зенита».

– Футболисты ЦСКА рассказывали, что в Питере с первой секунды ощущают, что у соперника 12 игроков на поле.

– У нас такое же ощущение, – заявил Рубенс.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
