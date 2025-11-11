«Реал» согласился отпустить Эндрика в аренду в «Лион» до июня 2026-го без опции выкупа. Окружение бразильца ищет жилье во Франции
«Лион» договорился с «Реалом» об аренде Эндрика в период с января по июнь 2026 года, сообщает Globo.
Клубы не раскрывают детали сделки. Известно лишь, что «Реал» не собирается расставаться с Эндриком окончательно – аренда не будет содержать опции выкупа. Устно стороны считают соглашение заключенным, а окружение бразильца уже подыскивает варианты жилья в Лионе.
В контракте также предусмотрены специальные условия, которые позволяют «Реалу» не отпускать Эндрика или досрочно вернуть его в случае травм нападающих, пока окно остается открытым.
19-летний футболист с самого начала положительно воспринял идею переезда во Францию, и даже недавний интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», возникший после травмы Беньямина Шешко, не изменил его намерений. Эндрик хочет получать больше игрового времени и обрести ведущую роль в команде.