21-летний Бабаев сделал первый хет-трик в карьере – в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»

Ульви Бабаев сделал хет-трик в матче с «Крыльями Советов».

Вингер «Динамо » отличился на 22-й, 71-й и 78-й минутах игры FONBET Кубка России.

Бабаев забил три гола в одной игре впервые в профессиональной карьере. До сегодняшнего дня у него был всего один мяч в 2025 году.

Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .