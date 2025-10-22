21-летний Бабаев сделал первый хет-трик в карьере – в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»
Ульви Бабаев сделал хет-трик в матче с «Крыльями Советов».
Вингер «Динамо» отличился на 22-й, 71-й и 78-й минутах игры FONBET Кубка России.
Бабаев забил три гола в одной игре впервые в профессиональной карьере. До сегодняшнего дня у него был всего один мяч в 2025 году.
Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
