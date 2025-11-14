Защитник «Родины» о самых противных нападающих, против которых играл: «Комличенко и Воробьев, они хорошо выпрыгивают, оба непростые. Из иностранцев – Кордоба и Малком»

Артем Мещанинов назвал самых неприятных форвардов, против которых играл в России.

«Наверное, [Николай] Комличенко , или Дима Воробьев.

[Комличенко] очень похож манерой [игры] на меня: может упасть, даже если до него не дотронешься, выпрыгивает хорошо, может побороться, в воздухе руками поработать, помочь себе. Дима [Воробьев] тоже хорошо выпрыгивает, они сейчас в одной команде, два таких, непростых.

Если брать иностранцев, то, наверное, это был [Джон ] Кордоба и Малком . Что тот, что другой: у них спина, ты пытаешься отодвинуть, но там, скорее, рука отодвигается у тебя», – заявил защитник «Родины » в клубном подкасте.