Защитник «Родины» о самых противных нападающих, против которых играл: «Комличенко и Воробьев, они хорошо выпрыгивают, оба непростые. Из иностранцев – Кордоба и Малком»
Артем Мещанинов назвал самых неприятных форвардов, против которых играл в России.
«Наверное, [Николай] Комличенко, или Дима Воробьев.
[Комличенко] очень похож манерой [игры] на меня: может упасть, даже если до него не дотронешься, выпрыгивает хорошо, может побороться, в воздухе руками поработать, помочь себе. Дима [Воробьев] тоже хорошо выпрыгивает, они сейчас в одной команде, два таких, непростых.
Если брать иностранцев, то, наверное, это был [Джон] Кордоба и Малком. Что тот, что другой: у них спина, ты пытаешься отодвинуть, но там, скорее, рука отодвигается у тебя», – заявил защитник «Родины» в клубном подкасте.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
