«Ливерпуль» не развалится, если Конате уйдет. Он не ван Дейк». Каррагер снова словил хейт фанатов «Ливерпуля»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном уходе из команды Ибраима Конате.

«Я бы хотел, чтобы он остался, но если он этого не сделает, то «Ливерпуль» подпишет кого-то другого. «Ливерпуль» не развалится, если Конате уйдет. Он не ван Дейк.

Ибраима – хороший центральный защитник, который, как вы надеетесь, останется в команде, но если он не захочет этого, то красные будут в полном порядке», – сказал британец.

Фанаты не согласны.

💭 «Лол. Джейми давно не видел защиту «Ливерпуля». Ван Дейк… Уберите из команды Конате и будем биться за невылет в Чемпионшип».

💭 «Значит они развалятся, если ван Дейк уйдет?»

💭 «Я смотрю матчи «Ливерпуля» и хочу спросить: А ван Дейк вообще умеет защищаться? Каждый защитник в паре с ним всегда делал грязную работу. Матип прошел через ад. Гомес. А теперь Конате. Человек просто показывает свою задницу боком в каждом втором матче, в то время как противники забивают».

💭 «Но только Конате настоящий защитник в отличии от ван Дейка».