«Бавария» интересуется Конате из «Ливерпуля» и рассматривает его на случай ухода Упамекано. Представители Ибраимы общаются также с «Реалом» и «ПСЖ»
«Бавария» интересуется Конате из «Ливерпуля».
«Бавария» контактирует с представителями защитника Ибраимы Конате, чей контракт с «Ливерпулем» истекает следующим летом.
Француза рассматривают как вариант на замену Дайо Упамекано, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Представители Конате ведут переговоры с «Баварией», «Реалом» и «ПСЖ».
Знание Бундеслиги и то, что летом Ибраима станет свободным агентом, делают его привлекательным вариантом для «Баварии».
Статистика Конате доступна здесь.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости