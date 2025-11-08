«Бавария» интересуется Конате из «Ливерпуля» и рассматривает его на случай ухода Упамекано. Представители Ибраимы общаются также с «Реалом» и «ПСЖ»

«Бавария» интересуется Конате из «Ливерпуля».

«Бавария » контактирует с представителями защитника Ибраимы Конате , чей контракт с «Ливерпулем » истекает следующим летом.

Француза рассматривают как вариант на замену Дайо Упамекано , сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Представители Конате ведут переговоры с «Баварией», «Реалом» и «ПСЖ».

Знание Бундеслиги и то, что летом Ибраима станет свободным агентом, делают его привлекательным вариантом для «Баварии».

