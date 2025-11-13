«Реал» предпочитает Упамекано защитнику «Ливерпуля» Конате, но договориться с игроком «Баварии» будет сложнее. Перес следит за ситуацией (Cadena SER)
Для «Реала» Упамекано предпочтительнее, но Конате подписать проще.
Дайо Упамекано и Ибраима Конате – главные цели «Реала», планирующего укрепить центр обороны.
Cadena SER сообщает, что защитник «Баварии» рассматривается как более сильный кандидат, однако договориться с футболистом «Ливерпуля» может быть проще.
Проблема заключается в требованиях Муссы Сиссоко, агента Упамекано. Есть опасения, что он просто пытается выбить для Дайо зарплату получше, оказывая давление на «Баварию» с помощью предложений от других клубов.
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес внимательно следит за ситуацией.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33399 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости