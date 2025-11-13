«Реал» предпочитает Упамекано защитнику «Ливерпуля» Конате, но договориться с игроком «Баварии» будет сложнее. Перес следит за ситуацией (Cadena SER)

Для «Реала» Упамекано предпочтительнее, но Конате подписать проще.

Дайо Упамекано и Ибраима Конате – главные цели «Реала», планирующего укрепить центр обороны.

Cadena SER сообщает, что защитник «Баварии» рассматривается как более сильный кандидат, однако договориться с футболистом «Ливерпуля» может быть проще.

Проблема заключается в требованиях Муссы Сиссоко, агента Упамекано. Есть опасения, что он просто пытается выбить для Дайо зарплату получше, оказывая давление на «Баварию» с помощью предложений от других клубов.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес внимательно следит за ситуацией.