  Мартинес о том, что Португалия лучше играет без Роналду: «Нет, нет, нам лучше с Криштиану, Нуну, Педру Нету. Но мы должны найти способ победить, даже если кто-то отсутствует»
Мартинес о том, что Португалия лучше играет без Роналду: «Нет, нет, нам лучше с Криштиану, Нуну, Педру Нету. Но мы должны найти способ победить, даже если кто-то отсутствует»

Роберто Мартинес: с Роналду Португалия играет лучше.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал Криштиану Роналду важным для команды игроком.

В заключительном матче отбора на ЧМ-2026 Португалия разгромила Армению со счетом 9:1. Роналду пропустил игру из-за дисквалификации.

Сборная [лучше] с Роналду или без него?

– Нет, нет. Нам лучше с Криштиану, нам лучше с Нуну Мендешем, нам лучше с Педру Нету. Это важно. Также важно понимать, что футбол – это игра ошибок, игра трудностей, игра стойкости. И когда кто-то из игроков отсутствует, нам нужно найти способ победить.

Думаю, важно иметь в составе всех игроков, которые значимы для сборной. Но также важна уверенность, четкое представление, что мы можем победить, даже когда кого-то из игроков нет в стартовом составе, – сказал Мартинес.

