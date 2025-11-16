Тебас о «Реале» и матче НФЛ на «Бернабеу»: «Стадион принадлежит клубу, который возглавил крестовый поход «за чистоту Ла Лиги» против игры в Майами – и охотно предоставляет его за плату»

Хавьер Тебас высказался о «Реале», матче НФЛ на «Бернабеу» и игре в Майами.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас опубликовал пост о матче НФЛ между «Майами Долфинс» и «Вашингтоном» (16:13), прошедшем сегодня на стадионе «Реала » «Сантьяго Бернабеу ».

Напомним, ранее Ла Лига сообщила о переносе матча чемпионата между «Барселоной» и «Вильярреалом », который планировалось провести в Майами. Против этой игры активно выступали игроки и представители других команд Примеры.

«Самое интересное: стадион принадлежит тому же клубу, который возглавил крестовый поход «за чистоту соревнований» против официального матча Ла Лиги в Майами… и который теперь охотно предоставляет его, разумеется, за плату», – написал Тебас.

Руководитель испанской лиги также упрекнул «Реал» в том, что тот настроил «игроков и пресс-службы клубов» на то, чтобы распространять идею о «фальсификации турнира», добавив, что «им только осталось пожаловаться папе римскому».

«Матч в Майами имел гарантированный аншлаг, программу мероприятий не хуже, а то и лучше, чем в эти дни, и служил продвижению нашего чемпионата на международном уровне», – добавил Тебас.