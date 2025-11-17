Кейн обошел Пеле в рейтинге бомбардиров сборных. У Харри 78 голов за Англию, лидирует Роналду с 143 мячами за Португалию

Кейн обошел Пеле по голам за сборную.

Харри Кейн обошел Пеле по числу голов за сборную.

Нападающий сборной Англии сделал дубль в матче с Албанией в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

Теперь на счету Кейна 78 голов в 112 матчах за национальную команду. Англичанин поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров сборной, обойдя Пеле , забившего 77 голов за сборную Бразилии . Лучшим бомбардиром сборных является Криштиану Роналду, на счету которого 143 гола за Португалию.

