Кейн обошел Пеле в рейтинге бомбардиров сборных. У Харри 78 голов за Англию, лидирует Роналду с 143 мячами за Португалию

Кейн обошел Пеле по голам за сборную.

Харри Кейн обошел Пеле по числу голов за сборную.

Нападающий сборной Англии сделал дубль в матче с Албанией в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

Теперь на счету Кейна 78 голов в 112 матчах за национальную команду. Англичанин поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров сборной, обойдя Пеле, забившего 77 голов за сборную Бразилии. Лучшим бомбардиром сборных является Криштиану Роналду, на счету которого 143 гола за Португалию.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь.

