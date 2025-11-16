Премьер-министр Португалии о ЧМ-2026: «Победа возможна как никогда раньше, вероятно. У нас выдающаяся команда с безграничным талантом»

Премьер-министр Португалии: искренне считаю, что сборная может выиграть ЧМ.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру считает, что сборная может претендовать на победу на ЧМ-2026.

Сегодня сборная Португалии разгромила Армению со счетом 9:1 и вышла на чемпионат мира, заняв первое место в отборочной группе.

– Это была демонстрация нашего потенциала. Как мы и говорили перед матчем, нам было необходимо его проявить. Я считаю, что есть все условия для того, чтобы продолжать верить в то, что у нас есть все шансы достичь нашей цели шаг за шагом, вплоть до финального матча.

Я прекрасно знаю, что, когда мы терпим неудачу, нас тут же охватывают сомнения. А когда мы выигрываем, как сегодня, к нам внезапно приходит оптимизм. Думаю, у нас выдающаяся команда, у которой есть варианты [игроков] на любую позицию. Одни игроки приходят, другие уходят, команда, кажется, всегда становится лучше. Можем ли мы стать чемпионами мира? Я искренне так считаю. Конечно, это предполагает ряд обстоятельств, которые должны сложиться в нужное время и в нужном месте. Все должно сложиться хорошо, а это очень сложно. Но такая возможность существует, вероятно, как никогда раньше.

– Португалия будет бороться за титул с Криштиану Роналду или без него?

– Конечно, я думаю, он все еще может сыграть свою роль в финальной части турнира, но решать будет тренер. Мы знаем одно: у нас есть игроки, которые предоставляют тренеру огромный спектр возможностей. Выбор стартового состава и проведение замен – головная боль для него. Но у наших игроков безграничный талант.

Я верю, что сегодня страна, безусловно, настроена более оптимистично, и когда начнется финальная часть, португальская нация будет очень довольна и сплотится вокруг нашей сборной – возможно, самой значимой части нашей идентичности и нашего португальского духа, – сказал Монтенегру.