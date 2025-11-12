Селюк о Ротенберге-младшем: «Борис знает о «Локомотиве» все – от проблем 7-летних воспитанников до основной команды. При нем клуб будет чистым и прозрачным»

Дмитрий Селюк: при Ротенберге «Локомотив» сможет бороться за тройку.

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Бориса Ротенберга-младшего генеральным директором «Локомотива ».

«Это лучший представитель футбольной общественности. Он завоевывал с «Локомотивом» трофеи, знает жизнь изнутри, руководил всем молодежным департаментом. Борис знает о клубе все: начиная от проблем 7-летних воспитанников и заканчивая основной командой. Лучшего кандидата быть не может! При нем «Локомотив» будет чистым и прозрачным.



Мы видим, что за время работы Ротенберга в департаменте было большое вливание молодежи в основной состав. Для меня кажется странной покупка Комличенко , а это трансфер Леонченко . Нельзя забыть, как покупались футболисты в «Локомотив», когда в руководстве были немцы. Где они все сейчас?

Эта рокировка позволит «Локомотиву» бороться за тройку. Ни в одном клубе нет функционера, который прошел все ступеньки до генерального директора. Борис – человек, который борется за свою репутацию. Я уверен, что в «Локомотиве» не будет вещей, которые будут позорить клуб – то, что было раньше», – сказал Селюк, ранее представлявший интересы Ротенберга.