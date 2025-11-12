Черчесов считает, что уровень РПЛ упал: «100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Думбия, Аршавиным, Гараем»

Станислав Черчесов: уровень РПЛ упал.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов отметил падение уровня Мир РПЛ .

– 10 лет вас не было в РПЛ. После завершения первого круга сформулировали для себя, что изменилось? Может, что-то удивило?

– 10 лет не было, но я же не пропадал. Был шесть лет тренером сборной, внимательно за всеми смотрел. Потом все равно ходил на каждый тур. Знаю всех игроков.

– Но уровень лиги за 10 лет упал?

– По именам, по исполнительскому мастерству – 100%. Сейчас некого сравнить с Халком , Гараем, Ломбертсом, Аршавиным , Широковым, Вернблумом, Думбия, Адриано и так далее. Имен стало меньше, но борьба и конкурентная среда есть, – сказал Черчесов.