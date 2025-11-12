Черчесов считает, что уровень РПЛ упал: «100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Думбия, Аршавиным, Гараем»
Станислав Черчесов: уровень РПЛ упал.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил падение уровня Мир РПЛ.
– 10 лет вас не было в РПЛ. После завершения первого круга сформулировали для себя, что изменилось? Может, что-то удивило?
– 10 лет не было, но я же не пропадал. Был шесть лет тренером сборной, внимательно за всеми смотрел. Потом все равно ходил на каждый тур. Знаю всех игроков.
– Но уровень лиги за 10 лет упал?
– По именам, по исполнительскому мастерству – 100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Гараем, Ломбертсом, Аршавиным, Широковым, Вернблумом, Думбия, Адриано и так далее. Имен стало меньше, но борьба и конкурентная среда есть, – сказал Черчесов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
