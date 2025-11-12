  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов считает, что уровень РПЛ упал: «100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Думбия, Аршавиным, Гараем»
79

Черчесов считает, что уровень РПЛ упал: «100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Думбия, Аршавиным, Гараем»

Станислав Черчесов: уровень РПЛ упал.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил падение уровня Мир РПЛ.

– 10 лет вас не было в РПЛ. После завершения первого круга сформулировали для себя, что изменилось? Может, что-то удивило?

– 10 лет не было, но я же не пропадал. Был шесть лет тренером сборной, внимательно за всеми смотрел. Потом все равно ходил на каждый тур. Знаю всех игроков.

– Но уровень лиги за 10 лет упал?

– По именам, по исполнительскому мастерству – 100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Гараем, Ломбертсом, Аршавиным, Широковым, Вернблумом, Думбия, Адриано и так далее. Имен стало меньше, но борьба и конкурентная среда есть, – сказал Черчесов.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?25202 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoСтанислав Черчесов
logoЧемпионат.com
logoЭсекиэль Гарай
logoЦСКА
logoНиколас Ломбертс
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoПонтус Вернблум
logoАхмат
logoРоман Широков
logoХалк
logoСейду Думбия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станислав Черчесов: «После «Спартака» разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить еще умеете?» Хочу предложить им тест – пусть проведут один тур без ВАР»
сегодня, 13:31
Александр Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
сегодня, 12:59
Станислав Черчесов: «Информация об интересе других клубов вносит неопределенность в «Ахмат». Со мной никто из московских команд не связывался»
сегодня, 10:55
Зарема об увольнении Станковича: «Изначально провальное назначение. Один плюс – не дал назначить в «Спартак» Карпина и Черчесова, чей реальный уровень сейчас проявляется»
сегодня, 08:21
Черчесов предложил лимит на легионеров для тренерского штаба: «Чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне»
сегодня, 06:27
Главные новости
45 536 человек посетили матч России и Перу на «Газпром Арене»
10 минут назад
Россия не проигрывает 22 матча – с ноября 2021 года
20 минут назад
Россия упустила победу над Перу – 1:1 . Головин забил после ошибки вратаря Гальесе, Валера ответил дальним ударом – Сафонов не выручил
21 минуту назад
Сафонов пропустил на 82-й после дальнего удара Валеры. Форвард Перу ударил в правый от вратаря угол – Матвей задел мяч, но не смог отбить
23 минуты назад
«Лапорта сократил инвестиции в Ла Масию с 40 до 25 млн евро. Это главный актив клуба, предотвративший спортивный и экономический крах». Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана об академии
34 минуты назад
Мбаппе об Упамекано: «Его называют одним из лучших защитников мира, все будут его хотеть. Дайо играет за большой клуб – не так много клубов больше «Баварии», но они есть»
сегодня, 18:20
«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
сегодня, 18:05
Головин с паса Миранчука забил Перу после потери мяча голкипером перед вратарской – Гальесе не обработал поперечную передачу от защитника при розыгрыше от ворот
сегодня, 17:45
Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в «Форест». Им не следовало уходить»
сегодня, 17:41
«Пусть Лапорта расскажет, почему Месси ушел на самом деле. «Барса» – дом Лионеля, независимо от президента». Экс-член совета директоров «Барселоны» Вилажоана о Лео
сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о популярности: «Главное, что она не фэйковая, как у тех, кто один гол забил и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем»
6 минут назад
Карло Анчелотти: «Стараюсь строить отношения с личностями, а не с игроками. Иногда приходится принимать сугубо профессиональные решения»
30 минут назад
«Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»
51 минуту назад
Дидье Дешам: «Французских тренеров недооценивают даже во Франции. Неужели мы хуже других? Не думаю»
53 минуты назад
Сборная России забила единственным ударом в створ ворот Перу в 1-м тайме – всего было 2 удара
сегодня, 18:14
Овчинников о «Спартаке»: «Поменять тренера мало – нужно и руководство. Всех в путешествие – опыта футбольного набираться. Что за руководители довели команду до такого состояния?»
сегодня, 18:05
Тальяфико о Месси и сборной Аргентины: «Никто не будет готов к уходу Лео – он 20 лет в команде. Он сам примет решение, останется в штабе или займет какую-то должность, возможно»
сегодня, 17:54
Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»
сегодня, 17:24
Рубенс об РПЛ: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы. Старт некрасивый и сложный, надо улучшать ситуацию»
сегодня, 17:12
Круговой – лучший игрок ЦСКА в октябре. Данил победил в голосовании болельщиков, экспертов и спонсора
сегодня, 16:44