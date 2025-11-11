Лионель Месси: «Мы с семьей скучаем по Барселоне, очень хотим вернуться. С нетерпением жду возможности вернуться на «Камп Ноу», когда он будет готов»

Лионель Месси: с нетерпением жду возможности вернуться на «Камп Ноу».

Лионель Месси заявил, что обсуждает с семьей возможность вернуться в Барселону.

«Я очень хочу туда вернуться, мы очень скучаем по Барселоне – мои дети, моя жена, мы много говорим о том, чтобы снова там жить. У нас есть там дом, так что мы очень этого хотим.

Я с нетерпением жду возможности вернуться на стадион, когда он будет готов, потому что я не возвращался на «Камп Ноу » с момента переезда в Париж, а потом команда переехала на «Монжуик». Будет любопытно вернуться на новый стадион, потому что в последний раз я видел его давным-давно, и будет интересно снова пережить и вспомнить все, что там было, даже если стадион будет другим. Я благодарен за многолетнюю любовь, не испытываю ничего, кроме благодарности», – сказал нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины .