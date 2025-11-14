  • Спортс
  • Кантона о попытке помочь «МЮ»: «Я мог бы отложить свои проекты на 2-3 года, но не увидел интереса со стороны клуба. Они уничтожили прекрасный атакующий стиль Фергюсона»
14

Кантона о попытке помочь «МЮ»: «Я мог бы отложить свои проекты на 2-3 года, но не увидел интереса со стороны клуба. Они уничтожили прекрасный атакующий стиль Фергюсона»

Эрик Кантона: новые владельцы «МЮ» уничтожают стиль Фергюсона.

Эрик Кантона считает, что новые владельцы «Манчестер Юнайтед» уничтожают наследие Алекса Фергюсона.

В апреле бывший форвард манкунианцев рассказывал, что безуспешно предлагал клубу свою помощь с перестройкой.

«У меня много других увлечений и проектов, но я подумал, что, возможно, сумею отложить их на два-три года и попытаться дать что-нибудь клубу, который дал мне все. Но я не увидел интереса с его стороны.

Я сделал то, что должен был сделать, и потому не чувствую своей вины. Я приложил все возможные усилия.

Сэр Алекс Фергюсон создал прекрасный атакующий стиль, которым новым владельцам следовало воспользоваться. А они его уничтожили», – сказал Кантона.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoЭрик Кантона
logoАлекс Фергюсон
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
