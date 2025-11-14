Константин Генич: «Многим кажется, что футболисты супермного получают и живут в других условиях, но они тоже люди и могут уставать от работы. Приводят в пример Англию, но там чуть иные расстояния»
Константин Генич: футболисты живые люди, они тоже устают от работы.
Константин Генич высказался об усталости футболистов.
– Футболисты живые люди. Понятно, что они, как многим кажется, супермного получают и живут в других условиях. Но это тоже люди. Они тоже могут уставать от работы. Накопилась усталость.
Приводят в пример Англию, но там чуть-чуть иные расстояния.
– Поле в Самаре плохое?
– По телевизионной картинке я даже не вижу, что поле в Махачкале плохое. Смотришь – оно зеленое.
Сергей Богданович (Семак – Спортс’‘) перед матчем [«Зенита» с «Крыльями» – 1:1] сказал – проплешины притоптали скошенной травой. По картинке, конечно, поле кажется зеленым. А когда ты на поле, возможно, оно дробит, – сказал комментатор «Матч ТВ».
