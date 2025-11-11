  • Спортс
  • Карпин о том, что россияне не играют в «Зените»: «А я что могу сделать? Семак так считает. Мостовой может в «Динамо», «Спартак» перейти, если возьмут»
31

Карпин о том, что россияне не играют в «Зените»: «А я что могу сделать? Семак так считает. Мостовой может в «Динамо», «Спартак» перейти, если возьмут»

Валерий Карпин: Россияне не играют в «Зените»? А я что могу сделать?.

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин посоветовал Андрею Мостовому уйти из «Зенита», если россияне мало играют в клубе.

«Россияне не играют в «Зените»? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать?

С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат.

Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант.

В «Динамо»? «Динамо», «Спартак» – куда угодно. Если Мостового туда возьмут», – сказал Карпин.

28-летний вингер провел 14 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне, 5 – в стартовом составе, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Карпин о невызове Мостового: «Другие футболисты хорошо себя проявляют – Садулаев, Глебов, Головин, есть Глушенков, Миранчук, Обляков. Это конкуренция, абсолютно нормальная история»

Валерий Карпин: «У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну и?»

Что «Динамо» делать с Карпиным?20598 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
