Карпин о том, что россияне не играют в «Зените»: «А я что могу сделать? Семак так считает. Мостовой может в «Динамо», «Спартак» перейти, если возьмут»
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин посоветовал Андрею Мостовому уйти из «Зенита», если россияне мало играют в клубе.
«Россияне не играют в «Зените»? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать?
С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат.
Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант.
В «Динамо»? «Динамо», «Спартак» – куда угодно. Если Мостового туда возьмут», – сказал Карпин.
28-летний вингер провел 14 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне, 5 – в стартовом составе, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
