Карпин о том, что россияне не играют в «Зените»: «А я что могу сделать? Семак так считает. Мостовой может в «Динамо», «Спартак» перейти, если возьмут»

Валерий Карпин: Россияне не играют в «Зените»? А я что могу сделать?.

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин посоветовал Андрею Мостовому уйти из «Зенита », если россияне мало играют в клубе.

«Россияне не играют в «Зените»? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать?

С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат.

Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант.

В «Динамо»? «Динамо », «Спартак» – куда угодно. Если Мостового туда возьмут», – сказал Карпин.

28-летний вингер провел 14 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне, 5 – в стартовом составе, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

